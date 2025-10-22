В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката
Происшествия
- 22 октября, 2025
- 22:28
В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ограбления квартиры, принадлежащей адвокату Бахрузу Байрамову.
Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД Эльбурус Ибрагимов, в результате оперативных мероприятий в соответствии с поступившим заявлением был задержан Мурадов Фариз Мурад оглу.
У него были обнаружены и изъяты украденные вещи в качестве вещественных доказательств.
Расследование по факту продолжается.
