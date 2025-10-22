Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката

    Происшествия
    • 22 октября, 2025
    • 22:28
    В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката

    В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ограбления квартиры, принадлежащей адвокату Бахрузу Байрамову.

    Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД Эльбурус Ибрагимов, в результате оперативных мероприятий в соответствии с поступившим заявлением был задержан Мурадов Фариз Мурад оглу.

    У него были обнаружены и изъяты украденные вещи в качестве вещественных доказательств.

    Расследование по факту продолжается.

