В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката

В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ограбления квартиры, принадлежащей адвокату Бахрузу Байрамову.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД Эльбурус Ибрагимов, в результате оперативных мероприятий в соответствии с поступившим заявлением был задержан Мурадов Фариз Мурад оглу.

У него были обнаружены и изъяты украденные вещи в качестве вещественных доказательств.

Расследование по факту продолжается.