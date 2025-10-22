İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Bakıda vəkilin evindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 22:16
    Vəkil Bəhruz Bayramova məxsus mənzildən oğurluq edilməsi ilə bağlı polisə daxil olan müraciət araşdırılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Elburus İbrahimov "Report"a bildirib ki, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Muradov Fariz Murad oğlu saxlanılıb.

    Oğurlanan əşyalar maddi sübut kimi aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    В Баку задержан подозреваемый в ограблении квартиры адвоката

