В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму 30 тысяч манатов
Происшествия
- 08 апреля, 2026
- 12:40
В Хазарском районе задержан подозреваемый в краже имущества на сумму 30 тысяч манатов из дома, где он работал.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, неизвестный в разное время похитил из одного из домов на территории района золотые украшения, бытовую технику и одежду на общую сумму 30 тысяч манатов. Пострадавший обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского РУП, был установлен и задержан подозреваемый - 29-летний Н.Ибрагимзаде, работавший в данном доме.
По факту ведется расследование.
