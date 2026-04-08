В Баку задержан подозреваемый в краже на сумму 30 тысяч манатов

В Хазарском районе задержан подозреваемый в краже имущества на сумму 30 тысяч манатов из дома, где он работал.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, неизвестный в разное время похитил из одного из домов на территории района золотые украшения, бытовую технику и одежду на общую сумму 30 тысяч манатов. Пострадавший обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского РУП, был установлен и задержан подозреваемый - 29-летний Н.Ибрагимзаде, работавший в данном доме.

По факту ведется расследование.