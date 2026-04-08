İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 12:05
Xəzər rayonunda işlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, naməlum şəxs rayon ərazisində yerləşən evlərin birindən müxtəlif zamanlarda ümumilikdə 30 min manat dəyərində qızıl-zinət, məişət və geyim əşyaları oğurlayıb. Bu barədə zərərçəkən polisə müraciət edib.
Xəzər RPİ 1-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, həmin evdə çalışan 29 yaşlı N.İbrahimzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:18
Azərbaycanın iştirakı ilə "Turkish Digital Leaders Summit"də kibertəhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaqDigər ölkələr
12:17
Ceyhun Bayramov Bakıda qazaxıstanlı həmkarı ilə təkbətək görüş keçirir - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:15
İrakli Kobaxidze: "Gürcüstan dəmir yollarının ötürücülük qabiliyyəti iki dəfə artırılacaq"İnfrastruktur
12:06
Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıbDigər ölkələr
12:05
İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
12:04
Azərbaycan nümayəndə heyəti Afrika Şəhərsalma Forumunda iştirak edirİnfrastruktur
12:03
Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edibXarici siyasət
11:58
Foto
Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanda bürünc medal qazanıbFərdi
11:53
Foto