İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 aprel, 2026
    • 12:05
    Xəzər rayonunda işlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, naməlum şəxs rayon ərazisində yerləşən evlərin birindən müxtəlif zamanlarda ümumilikdə 30 min manat dəyərində qızıl-zinət, məişət və geyim əşyaları oğurlayıb. Bu barədə zərərçəkən polisə müraciət edib.

    Xəzər RPİ 1-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, həmin evdə çalışan 29 yaşlı N.İbrahimzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Araşdırma aparılır.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Xəzər rayonu Oğurluq hadisəsi

