​В Баку задержан человек, устроивший пожар в жилом здании

На крыше пятиэтажного жилого здания на улице Рашида Бехбудова в Насиминском районе Баку произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожарные уже справились с огнем. В настоящее время с целью тушения источников небольшого задымления ведется демонтаж конструктивных элементов.

Местные жители сообщили Report, что пожар устроил некий Джейхун, который страдает психическим расстройством.

Мужчину отвезли в Управление полиции Насиминского района в качестве подозреваемого.