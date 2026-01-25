В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открытой, проник в жилище и украл 900 манатов, а также ювелирные изделия на 29 тысяч манатов.

В рамках мероприятий, проведенных правоохранителями, по подозрению в совершении деяния была задержана ранее судимая за преступление, связанное с грабежом, 52-летняя М. Гусейнова. При расследовании выяснилось, что она продала часть украденных золотых ювелирных изделий.

Расследование по факту продолжается.