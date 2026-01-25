Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

    Происшествия
    • 25 января, 2026
    • 12:51
    В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

    Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов в Ясамальском районе Баку.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Согласно информации, неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открытой, проник в жилище и украл 900 манатов, а также ювелирные изделия на 29 тысяч манатов.

    В рамках мероприятий, проведенных правоохранителями, по подозрению в совершении деяния была задержана ранее судимая за преступление, связанное с грабежом, 52-летняя М. Гусейнова. При расследовании выяснилось, что она продала часть украденных золотых ювелирных изделий.

    Расследование по факту продолжается.

    Ясамальский район кража задержание МВД
    Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Последние новости

    12:58
    Видео

    Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули

    Происшествия
    12:51

    В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

    Происшествия
    12:46

    Грузинские пограничники приняли участие в учениях Phoenix Express в Тунисе

    В регионе
    12:31

    В Баку температура воздуха опустится до одного градуса

    Экология
    12:22

    Зеленский: Энергетика Украины стала основной мишенью для российских ударов

    Другие страны
    12:08

    При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    11:56

    В США более 230 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

    Другие страны
    11:43

    В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

    Другие страны
    11:29

    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    Другие страны
    Лента новостей