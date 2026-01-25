Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
Hadisə
- 25 yanvar, 2026
- 12:34
Yasamal rayonu ərazisində naməlum şəxs evlərdən birinin qapısının açıq olmasından istifadə edərək mənzilə daxil olub və ev sahibinə məxsus 900 manat, həmçinin 29 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər soyğunçuluqla əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş 52 yaşlı M. Hüseynova müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırma zamanı onun oğurladığı qızıl-zinət əşyalarının bir hissəsini satdığı məlum olub.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:07
Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblərRegion
12:54
"Yeni Sabah" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 7 il ötürMedia
12:52
Zelenski: Ukraynanın energetika sektoru Rusiya hücumlarının əsas hədəfinə çevrilibDigər ölkələr
12:50
Video
Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilibHadisə
12:49
Bakıda iş yoldaşının kartından onlayn yolla oğurluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
12:39
Almaniya klubunun yeni transferi: "Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək və gözəl uğurlara imza atacağam"Futbol
12:34
Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
12:17
Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:13