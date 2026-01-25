İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 25 yanvar, 2026
    • 12:34
    Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Yasamal rayonu ərazisində naməlum şəxs evlərdən birinin qapısının açıq olmasından istifadə edərək mənzilə daxil olub və ev sahibinə məxsus 900 manat, həmçinin 29 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər soyğunçuluqla əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş 52 yaşlı M. Hüseynova müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Araşdırma zamanı onun oğurladığı qızıl-zinət əşyalarının bir hissəsini satdığı məlum olub.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Yasamal rayonu Qızıl oğurluq
    В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатов

    Son xəbərlər

    13:07

    Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblər

    Region
    12:54

    "Yeni Sabah" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 7 il ötür

    Media
    12:52

    Zelenski: Ukraynanın energetika sektoru Rusiya hücumlarının əsas hədəfinə çevrilib

    Digər ölkələr
    12:50
    Video

    Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Hadisə
    12:49

    Bakıda iş yoldaşının kartından onlayn yolla oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:39

    Almaniya klubunun yeni transferi: "Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək və gözəl uğurlara imza atacağam"

    Futbol
    12:34

    Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:17

    Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:13

    ABŞ-də qar fırtınasına görə 230 mindən çox ev işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti