В Баку задействованы дополнительные наряды дорожной полиции

В Баку и на въездах в город задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы для обеспечения непрерывного движения транспорта.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, меры приняты с учетом транспортной загруженности на основных магистралях.

В часы пик сотрудники полиции регулируют поток, предотвращают нарушение правил остановки и стоянки и принимают меры по снижению заторов.

Напомним, что 19-21 сентября в Баку будет проходить Гран-при Азербайджана "Формулы-1". В связи с этим на некоторых улицах столицы ограничено движение транспорта.