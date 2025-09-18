В Баку задействованы дополнительные наряды дорожной полиции
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 12:22
В Баку и на въездах в город задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы для обеспечения непрерывного движения транспорта.
Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, меры приняты с учетом транспортной загруженности на основных магистралях.
В часы пик сотрудники полиции регулируют поток, предотвращают нарушение правил остановки и стоянки и принимают меры по снижению заторов.
Напомним, что 19-21 сентября в Баку будет проходить Гран-при Азербайджана "Формулы-1". В связи с этим на некоторых улицах столицы ограничено движение транспорта.
