Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 12:07
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Bakıya giriş-çıxış yollarında fasiləsiz hərəkətin təmin edilməsi məqsədilə davamlı tədbirlər həyata keçirir.
Bu barədə "Rerport"a İdarədən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda və paytaxtın giriş-çıxış yollarında nəqliyyatın hərəkət intensivliyini nəzərə alaraq, yollarda sıxlıqların qarşısının alınması və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə xidməti nəzarəti gücləndirib.
Xüsusilə günün pik saatlarında əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub, hərəkət axınının tənzimlənməsi, dayanma-durma qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir.
Son xəbərlər
12:23
Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdirDaxili siyasət
12:19
Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:11
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcəkEnergetika
12:11
COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edibCOP29
12:07
Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcəkMaliyyə
12:07
Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏYXarici siyasət
12:07
Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunubHadisə
12:06
Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıbElm və təhsil
12:06