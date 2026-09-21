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    В Баку возник пожар в 10-комнатном частном доме

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 07:48
    В Баку возник пожар в 10-комнатном частном доме

    В поселке Сабунчи одноименного района Баку возник пожар в частном жилом доме по улице И. Эфендиева.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

    В ведомстве уточнили, что вызов о возгорании поступил на горячую телефонную линию "112".

    К месту происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

    Огонь в 10-комнатном частном жилом доме общей площадью 200 кв.м. уничтожил горючие конструкции одной комнаты на площади 20 кв.м., а также потолочное покрытие одной комнаты на площади 16 кв.м.

    Большая часть дома была защищена от огня, пострадавших нет.

    Пожар (возгорание) МЧС Азербайджана
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    Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub

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