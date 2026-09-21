В Баку возник пожар в 10-комнатном частном доме
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 07:48
В поселке Сабунчи одноименного района Баку возник пожар в частном жилом доме по улице И. Эфендиева.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что вызов о возгорании поступил на горячую телефонную линию "112".
К месту происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки.
Огонь в 10-комнатном частном жилом доме общей площадью 200 кв.м. уничтожил горючие конструкции одной комнаты на площади 20 кв.м., а также потолочное покрытие одной комнаты на площади 16 кв.м.
Большая часть дома была защищена от огня, пострадавших нет.
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