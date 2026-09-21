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    Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 07:38
    Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, İ.Əfəndiyev küçəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 200 kv.m. olan 10 otaqlı mansard tipli birmərtəbəli fərdi yaşayış evinin mansardında bir otağın yanar konstruksiyaları 20 kv.m və 1-ci mərtəbədə bir otağın tavanı 16 kv.m sahədə yanıb.

    Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə edilib, xəsarət alan olmayıb.

    Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub

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    Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub

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