Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub
Hadisə
- 21 sentyabr, 2026
- 07:38
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, İ.Əfəndiyev küçəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 200 kv.m. olan 10 otaqlı mansard tipli birmərtəbəli fərdi yaşayış evinin mansardında bir otağın yanar konstruksiyaları 20 kv.m və 1-ci mərtəbədə bir otağın tavanı 16 kv.m sahədə yanıb.
Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə edilib, xəsarət alan olmayıb.
Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub
Son xəbərlər
07:38
Video
Bakıda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olubHadisə
07:18
Bessent: ABŞ və Çin süni intellekt məsələləri üzrə dialoq aparmaq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
06:49
Tokioda tayfun səbəbindən 461 reys ləğv edilibDigər ölkələr
06:11
Suriyada silah-sursat anbarında partlayışlar baş veribDigər ölkələr
05:47
Almaniyada Xristian-Demokrat İttifaqı regional seçkilərdə ən pis nəticəsini göstəribDigər ölkələr
05:26
WSJ: Tramp siyasətini dəstəkləyən müttəfiqlərinin azlığından narazıdırDigər ölkələr
04:53
Banqladeşdə fabrik yaxınlığında qaz balonlarının partlaması nəticəsində 7 nəfər ölübDigər ölkələr
04:19
Yer kürəsinin forması tədricən dəyişirElm və təhsil
03:48