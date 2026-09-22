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    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 22 sentyabr, 2026
    • 02:44
    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib

    Serbiyanın Belqrad şəhərində "Gənclər üçün gənclər!" ("Mladi za mlade") adlı ikitərəfli mədəni mübadilə proqramı çərçivəsində təşkil olunan konsert proqramında azərbaycanlı pianoçu Fatimə Əliyeva çıxış edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Belqraddakı İtaliya Mədəniyyət İnstitutunda baş tutan "Duo Jeunesses Musicales" adlı konsert proqramında azərbaycanlı pianoçu ilə bərabər, Şimali Makedoniyadan olan viola ifaçısı Leona Kondratenko da dinləyicilərin qarşısına çıxıb

    Konsertin proqramına Robert Şuman, York Boven, Arkancelo Korelli, Culio Kaççini və Manuel de Falyanın əsərləri daxil edilib.

    Layihənin məqsədi gənc musiqiçilərin beynəlxalq səhnədə çıxış imkanlarını genişləndirmək, müxtəlif ölkələrdən olan gənc sənətçilər arasında yaradıcılıq əlaqələrini inkişaf etdirmək və mədəni mübadiləni təşviq etməkdir.

    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib
    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib
    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib
    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib

    Serbiya Konsert proqramı
    Foto
    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
    Foto
    Azerbaijani pianist performs at concert in Belgrade

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