Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib
- 22 sentyabr, 2026
- 02:44
Serbiyanın Belqrad şəhərində "Gənclər üçün gənclər!" ("Mladi za mlade") adlı ikitərəfli mədəni mübadilə proqramı çərçivəsində təşkil olunan konsert proqramında azərbaycanlı pianoçu Fatimə Əliyeva çıxış edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Belqraddakı İtaliya Mədəniyyət İnstitutunda baş tutan "Duo Jeunesses Musicales" adlı konsert proqramında azərbaycanlı pianoçu ilə bərabər, Şimali Makedoniyadan olan viola ifaçısı Leona Kondratenko da dinləyicilərin qarşısına çıxıb
Konsertin proqramına Robert Şuman, York Boven, Arkancelo Korelli, Culio Kaççini və Manuel de Falyanın əsərləri daxil edilib.
Layihənin məqsədi gənc musiqiçilərin beynəlxalq səhnədə çıxış imkanlarını genişləndirmək, müxtəlif ölkələrdən olan gənc sənətçilər arasında yaradıcılıq əlaqələrini inkişaf etdirmək və mədəni mübadiləni təşviq etməkdir.