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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде

    Kультурная политика
    • 22 сентября, 2026
    • 03:25
    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде

    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила с концертом в Белграде в рамках двусторонней программы культурного обмена "Молодежь для молодежи!" (Mladi za mlade).

    Как сообщает балканское бюро Report, на концерте "Duo Jeunesses Musicales", который состоялся в Итальянском институте культуры в Белграде, вместе с азербайджанской пианисткой перед зрителями выступила виолистка из Северной Македонии Леона Кондратенко.

    В программу концерта вошли произведения Роберта Шумана, Йорка Бовена, Арканджело Корелли, Джулио Каччини и Мануэля де Фальи.

    Цель проекта - расширение возможностей молодых музыкантов выступать на международной сцене, развитие творческих связей между молодыми артистами из разных стран и содействие культурному обмену.

    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
    Фатима Алиева Сербия
    Фото
    Azərbaycanlı pianoçu Serbiyada keçirilən konsert proqramında çıxış edib
    Фото
    Azerbaijani pianist performs at concert in Belgrade

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