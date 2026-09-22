Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде
Kультурная политика
- 22 сентября, 2026
- 03:25
Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила с концертом в Белграде в рамках двусторонней программы культурного обмена "Молодежь для молодежи!" (Mladi za mlade).
Как сообщает балканское бюро Report, на концерте "Duo Jeunesses Musicales", который состоялся в Итальянском институте культуры в Белграде, вместе с азербайджанской пианисткой перед зрителями выступила виолистка из Северной Македонии Леона Кондратенко.
В программу концерта вошли произведения Роберта Шумана, Йорка Бовена, Арканджело Корелли, Джулио Каччини и Мануэля де Фальи.
Цель проекта - расширение возможностей молодых музыкантов выступать на международной сцене, развитие творческих связей между молодыми артистами из разных стран и содействие культурному обмену.
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