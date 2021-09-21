В Баку возбуждено уголовное дело в отношении врачей еще одной клиники

Проведено расследование в связи с поступившей информацией о нарушениях в процессе вакцинации от коронавируса в Маштагинской больнице №7.

Проведено расследование в связи с поступившей информацией о нарушениях в процессе вакцинации от коронавируса в Маштагинской больнице №7.

Как сообщили Report в прокуратуре Сабунчинского района, в ходе расследования было установлено, что должностные лица указанной больницы, злоупотребив своими полномочиями, вносили не соответствующие действительности сведения о вакцинации определенных лиц и эти ложные сведения вводили в электронную базу данных. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 УК АР.

Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, в той или иной форме причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.