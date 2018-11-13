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    В Баку возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемого в вовлечении 11 женщин в занятие проституцией

    Подготовительное заседание суда назначено на 19 ноября

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, вовлекшего 11 женщин в занятие проституцией.

    Как сообщает Report, эти женщины обратились к сотрудникам правоохранительных органов заявив, что Парвиз Мамедов вовлек их в занятие проституцией.

    После этого П.Мамедов был задержан, в отношении него выдвинуто обвинение по статье 243.1 (Вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) Уголовного кодекса.

    Предварительное следствие завершено, уголовное дело для рассмотрения направлено в Наримановский районный суд.

    Уголовное дело передано в производство судьи Самира Мамедова.

    Подготовительное заседание суда назначено на 19 ноября.

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