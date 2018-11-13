В Баку возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемого в вовлечении 11 женщин в занятие проституцией

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, вовлекшего 11 женщин в занятие проституцией.

Как сообщает Report, эти женщины обратились к сотрудникам правоохранительных органов заявив, что Парвиз Мамедов вовлек их в занятие проституцией.

После этого П.Мамедов был задержан, в отношении него выдвинуто обвинение по статье 243.1 (Вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело для рассмотрения направлено в Наримановский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Самира Мамедова.

Подготовительное заседание суда назначено на 19 ноября.