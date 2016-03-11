​В Баку водители автобусов перевозят пассажиров, не закрывая двери маршруток - ВИДЕО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ До сих пор остаются проблемы в области перевозки пассажиров в маршрутных автобусах. Однако некоторые шаги в этом направлении все же предпринимаются. Хотя в центре столицы население обслуживают современные автобусы, жителям окрестных поселков повезло гораздо меньше.

Как сообщает сотрудник Report, пассажиры следующего по маршруту от поселка Бинагади до улицы Шарифзаде автобуса №165 отмечают, что автобусы совершенно устарели, они грязные (во время дождя стекла бывают настолько грязными, что увидеть то, что происходит за окном, не представляется возможным). Вдобавок ко всему, водители не закрывают двери автобусов, что также вызывает обеспокоенность пассажиров.

Несмотря на холода, водители не закрывают двери переполненных автобусов и пассажирам приходится ехать на подножке. Это представляет реальную опасность для пассажиров. Кроме того холодный воздух проникает в салон автобуса, что также вызывает недовольство.

Не обращая внимания на жалобы, водители не закрывают двери в промежутке от "Бинагадинского центра" до станции метро "Азадлыг".

Напомним, что 10 марта на улице А.Мустафаева следовавший по маршруту №165 автобус марки "Daewoo", управляемый 36-летним жителем Биласуварского района Нуреддином Салмановым, насмерть сбил пешехода - жительницу Баку Эсмиральду Зейналову 1940 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК.