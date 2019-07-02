В Баку "водитель-камикадзе" заигрывает со смертью - ВИДЕО

В Баку на камеру попал водитель, выехавший на встречную полосу и создавший опасность другим участникам движения, а также допускающий элементы автохулиганства.

Как сообщает Report, из видеосъемки, зафиксированной на Ходжасанской дороге, видно, что автомобиль марки "ВАЗ 2107" с государственным регистрационным знаком 58 BX 138 выезжает на встречную полосу на ремонтируемой дороге.

Водитель, продолжая движение по встречной полосе, создает опасность движущимся навстречу транспортным средствам. На протест водителей он отвечает непристойными жестами.

С учетом того, что на узкой дороге ограничены возможности маневрирования, понятно, что этот водитель намеренно идет на риск, даже на смерть. Среди водителей таких называют "камикадзе". Потому что в момент аварии они также наносят урон другим.

Наверное, сотрудники ГДП выявили этого водителя и приняли соответствующие меры, либо примут их после этого видео.