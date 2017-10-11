В Баку в одном из подземных переходов произошла массовая драка

© Foto: Report.az

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошла массовая драка, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в подземном пешеходном переходе, расположенном на проспекте Бабека, 92.

По данному адресу 37-летний Джахид Ингилаб оглу Аббаслы и 20-летний Кянан Адалят оглу Гусейнзаде повздорили с неизвестными. Конфликт между сторонами перерос в драку. В результате Джахид и Кянан с полученными тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу. Избившие их лица скрылись с места происшествия.

Пострадавшим в больнице была оказана первая помощь, для продолжения лечения они помещены в палату.

По факту начато расследование сотрудниками 34-го отделения Хатаинского районного управления полиции.