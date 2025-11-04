В Баку в многоквартирном доме вспыхнул пожар

В Бинагадинском районе города Баку произошло возгорание в многоквартирном доме, расположенном на территории 9-го микрорайона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что силы МЧС проводят операцию по тушению огня и осуществляют другие необходимые экстренные мероприятия.