İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    9-cu mikrorayon ərazisində çoxmənzilli binada yanğın başlayıb

    Hadisə
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:23
    9-cu mikrorayon ərazisində çoxmənzilli binada yanğın başlayıb

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən çoxmənzilli binada yanğın başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunublar.

    Hazırda yanğınsöndürmə və digər zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

    9-cu mikrorayon yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi
    В Баку в многоквартирном доме вспыхнул пожар

    Son xəbərlər

    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    Pərviz Şahbazov: "Bu il Azərbaycandan Yunanıstana 800 milyon kubmetr qaz tədarük edilib"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti