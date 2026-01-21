В Баку в 2025 году совершено более 14 тыс. преступлений
Происшествия
- 21 января, 2026
- 16:17
В 2025 году в Баку было совершено 14 104 преступления.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в Бакинской городской прокуратуре по итогам работы, проведенной в 2025 году.
Было отмечено, что раскрываемость этих преступлений составила 93,4%.
В результате принятых мер обеспечено раскрытие 39 умышленных убийств и 19 покушений на умышленное убийство, совершенных в 2025 году, а также 2 умышленных убийств и 1 преступления, повлекшего смерть по причине нанесения тяжких телесных повреждений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.
