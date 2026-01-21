Ötən il Bakıda 39 qətl törədilib
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 16:01
Ötən il Bakıda 14 min 104 cinayət hadisəsi törədilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Prokurorluğunda 2025-ci ildə görülmüş işlərin yekunu ilə bağlı əməliyyat müşavirəsində deyilib.
Bildirilib ki, həmin cinayətlərin 93,4 %-nin açılması təmin olunub.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2025-ci ildə törədilən 39 qəsdən adam öldürmə cinayətinin və 19 qəsdən adam öldürməyə cəhdin hamısının, həmçinin ötən illərdən bağlı qalan 2 qəsdən adam öldürmə və 1 qəsdən şəxsin ölümünə səbəb olan ağır xəsarət yetirmə cinayətlərinin açılması təmin edilib.
Son xəbərlər
16:39
Tramp Davos iqtisadi forumunda iştirak etmək üçün İsveçrəyə gedibDigər ölkələr
16:28
ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçiribDaxili siyasət
16:26
"SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıbEnergetika
16:25
Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıbBiznes
16:20
Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıbİnfrastruktur
16:20
Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdırFutbol
16:19
Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
16:17
Foto
Video
"Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJQarabağ
16:16