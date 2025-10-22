Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Баку управлявший мопедом 87-летний мужчина погиб в ДТП

    Происшествия
    • 22 октября, 2025
    • 09:32
    В Баку управлявший мопедом 87-летний мужчина погиб в ДТП

    В Баку в ДТП погиб управлявший мопедом 87-летний мужчина.

    Как сообщает Report, управляемый Эльдаром Саттаровым автомобиль марки Toyota Aqua столкнулся с мопедом, которым управлял Гаджи Агаев 1938 года рождения.

    В результате ДТП 87-летний мужчина погиб.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Лента новостей