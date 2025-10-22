İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Bakıda moped idarə edən 87 yaşlı kişi qəzada ölüb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:18
    Bakıda moped idarə edən 87 yaşlı kişi qəzada ölüb

    Bakıda avtomobillə moped toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, 1991-ci il təvəllüdlü Eldar Həmzətqulu oğlu Səttarovun idarə etdiyi "Toyota Aqua" markalı avtomobillə 1938-ci il təvəllüdü Hacı Əmir oğlu Ağayevin idarə etdiyi mopedlə toqquşub.

    Nəticədə 87 yaşlı kişi ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

    moped yol-nəqliyyat hadisəsi
