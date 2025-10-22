Bakıda moped idarə edən 87 yaşlı kişi qəzada ölüb
Hadisə
- 22 oktyabr, 2025
- 09:18
Bakıda avtomobillə moped toqquşub.
"Report" xəbər verir ki, 1991-ci il təvəllüdlü Eldar Həmzətqulu oğlu Səttarovun idarə etdiyi "Toyota Aqua" markalı avtomobillə 1938-ci il təvəllüdü Hacı Əmir oğlu Ağayevin idarə etdiyi mopedlə toqquşub.
Nəticədə 87 yaşlı kişi ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
