В Баку украли комби на 51 тыс. манатов
Происшествия
- 24 сентября, 2026
- 12:05
В Баку задержаны лица, совершившие кражу на 51 тыс. манатов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, из одного из складов в Низаминском районе украдены аппараты комби (комбинированные котлы).
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления Р. Тарланлы, К. Аскеров, А. Абышов и Н.Ахмадов.
Установлено, что задержанные украли 48 аппаратов комби на сумму 51 000 манатов.
Расследование по факту продолжается.
Последние новости
12:31
"Формула 1": Дан старт Гран-при АзербайджанаСпорт
12:23
Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спортаВнешняя политика
12:19
Фото
В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домовКарабах
12:17
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4В регионе
12:05
В Баку украли комби на 51 тыс. манатовПроисшествия
11:58
Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрдДругие страны
11:50
Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителейПроисшествия
11:48
FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершаетсяАПК
11:47