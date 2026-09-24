В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

В Баку задержаны лица, совершившие кражу на 51 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, из одного из складов в Низаминском районе украдены аппараты комби (комбинированные котлы).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления Р. Тарланлы, К. Аскеров, А. Абышов и Н.Ахмадов.

Установлено, что задержанные украли 48 аппаратов комби на сумму 51 000 манатов.

Расследование по факту продолжается.