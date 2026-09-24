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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 12:05
    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    В Баку задержаны лица, совершившие кражу на 51 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, из одного из складов в Низаминском районе украдены аппараты комби (комбинированные котлы).

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления Р. Тарланлы, К. Аскеров, А. Абышов и Н.Ахмадов.

    Установлено, что задержанные украли 48 аппаратов комби на сумму 51 000 манатов.

    Расследование по факту продолжается.

    Кража (ограбление) МВД Азербайджана
    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub
    MiniBoss
    MiniBoss

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