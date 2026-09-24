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    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:52
    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Nizami rayonunda 51 min manatlıq oğurluq edənlər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtın Nizami rayonunda şirkətlərə məxsus anbarların birindən kombi aparatları oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər- R.Tərlanlı, K.Əsgərov, A.Abışov və N.Əhmədov saxlanılıblar.

    Araşdırmalarla məlum olub ki, onlar dəyəri 51000 manat olan 48 ədəd kombi aparatını talayıblar.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Oğurluq hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nizami rayonu
    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов
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    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
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