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В Баку убили мужчину, пострадали его жена, сын и внук

В Баку убили мужчину, пострадали его жена, сын и внук 29 ноября, около 20:00, в поселке Бузовна Хазарского района столицы от ножевых ранений скончался житель района - Мурадов Эльбрус (1939 г.р.), а его жена Мурадова Шахира (1945 г.р.), сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), внук Агаларов Эльбрус (1997 г.р.) получил
Происшествия
29 ноября 2022 г. 22:06
В Баку убили мужчину, пострадали его жена, сын и внук

29 ноября, около 20:00, в поселке Бузовна Хазарского района столицы от ножевых ранений скончался житель района - Мурадов Эльбрус (1939 г.р.), а его жена Мурадова Шахира (1945 г.р.), сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), внук Агаларов Эльбрус (1997 г.р.) получили ранения. Информация об этом поступила в полицию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раненые доставлены в больницу.

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kişi bıçaqlanaraq qətlə yetirilib, həyat yoldaşı, oğlu və nəvəsi xəsarət alıb

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