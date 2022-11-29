В Баку убили мужчину, пострадали его жена, сын и внук

29 ноября, около 20:00, в поселке Бузовна Хазарского района столицы от ножевых ранений скончался житель района - Мурадов Эльбрус (1939 г.р.), а его жена Мурадова Шахира (1945 г.р.), сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), внук Агаларов Эльбрус (1997 г.р.) получил

29 ноября, около 20:00, в поселке Бузовна Хазарского района столицы от ножевых ранений скончался житель района - Мурадов Эльбрус (1939 г.р.), а его жена Мурадова Шахира (1945 г.р.), сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.), внук Агаларов Эльбрус (1997 г.р.) получили ранения. Информация об этом поступила в полицию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раненые доставлены в больницу.

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.