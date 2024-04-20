В Баку убита 22-летняя девушка

Утром 20 апреля в полицию поступила информация о том, что в Хатаинском районе столицы от колото-резаных ран скончалась Джаббарова Эльнара Хатаи гызы 2002 года рождения.

Утром 20 апреля в полицию поступила информация о том, что в Хатаинском районе столицы от колото-резаных ран скончалась Джаббарова Эльнара Хатаи гызы (2002 г.р.).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, подозреваемый в совершении уголовного преступления знакомый женщины Гурбанов Сабухи Илькин оглу (2003 г.р.) после убийства нанес себе телесные повреждения, после чего был госпитализирован.

По предварительной информации, инцидент произошел на почве ревности.

Проводится расследование.