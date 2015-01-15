​В Баку столкнулись "лондонское" такси и грузовик - ФОТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку столкнулись "лондонское" такси и грузовик марки "Şaqman". Как сообщает Report, "лондонское" такси, которым управлял Натик Бабаев, двигался по улице А.Ахвердова в направлении проспекта "Иншаатчылар", в это же время, грузовой автомобиль марки "Şaqman", двигавшийся по улице Алескера Алекберова, вышел на встречную полосу и столкнулся с такси. Во время аварии в такси, кроме водителя, никого не было. В результате ДТП, пострадавших нет. Однако такси пришло в непригодное состояние.

Отметим что, увидев прибывших на место происшествия полицейских, водитель грузовика скрылся с места ДТП. По факту ведется следствие.