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    В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль - ФОТО

    Водитель был доставлен в поликлинику с легкими телесными повреждениями© Foto: Report.az

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 90-DO-495 врезался в заднюю часть грузового автомобиля марки DAF.

    В результате легковой автомобиль получил механические повреждения. Водитель был доставлен в поликлинику с легкими травмами.

    На место инцидента прибыли сотрудники патрульной службы. Оба автомобиля были помещены на штрафстоянку.

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