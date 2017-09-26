В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 90-DO-495 врезался в заднюю часть грузового автомобиля марки DAF.
В результате легковой автомобиль получил механические повреждения. Водитель был доставлен в поликлинику с легкими травмами.
На место инцидента прибыли сотрудники патрульной службы. Оба автомобиля были помещены на штрафстоянку.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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