В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль - ФОТО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 90-DO-495 врезался в заднюю часть грузового автомобиля марки DAF.

В результате легковой автомобиль получил механические повреждения. Водитель был доставлен в поликлинику с легкими травмами.

На место инцидента прибыли сотрудники патрульной службы. Оба автомобиля были помещены на штрафстоянку.