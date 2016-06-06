В Баку столкнулись 6 автомобилей, есть раненые - ФОТО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе города Баку произошла цепная авария с участием 6 автомобилей.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на перекрестке улиц Мехди Мехдиева и Фазаиля Байрамлы.

Согласно информации, следовавший по улице Ф.Байрамлы автомобиль марки Audi с государственным номерным знаком 10 - LV - 879, вышел на полосу движения автомобиля марки Daewoo Nexia, ехавшему по улице М.Мехдиева. Автомобиль марки Daewoo Nexia врезался в автомобиль марки Mazda на обочине дороги, а Mazda - в два автомобиля марок Mercedes. Участвующие в ДТП автомобили еще раз столкнулись с автомобилем марки Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадали водители автомобилей Audi и Daewoo Nexia, они госпитализированы в больницу. Автомобилям нанесен тяжелый ущерб.

По факту ведется расследование сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.