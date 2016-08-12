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    В Баку столкнулись 3 автомобиля, 3 человека погибли, 5 ранены

    Авария произошла в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения трех автомобилей погибли 3, ранены 5 человек. 

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, 11 августа примерно в 20:00 в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столкнулись автомобили марки Mercedes, управляемый жителем Баку Эльчином Эфендиевым, марки Opel, управляемый Миргашимом Аббасовым, и марки Hyundai, управляемый Сулейманом Новрузлу. 

    В результате аварии 1 пассажир Э.Эфендиева, М.Аббасов и 3 его пассажира, а также С.Новрузлу и два пассажира были госпитализированы в больницу. С.Новрузов, М.Аббасов и Рамида Гусейнова скончались в больнице. 

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