В Баку маршрутный автобус совершил аварию, есть пострадавший - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя маршрутного автобуса, совершившего аварию в поселке НЗС.

Как сообщает Report, это 39-летний Керимов Зияфят Мушвиг оглу.

В результате аварии он получил травму грудной клетки и был госпитализирован в клинический медцентр №3.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, что ранее сообщалось о совершенной маршрутным автобусом аварии в поселке НЗС в Баку. По дороге из пункта автомойки в гараж водитель маршрутного автобуса №32 с государственным номерным знаком 10-TG-014 потерял управление и ударился об ограду на обочине. Во время аварии пассажиров в автобусе не было.