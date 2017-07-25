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    В Баку маршрутный автобус совершил аварию, есть пострадавший - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В автобусе пассажиров не было

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    ***09:34

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя маршрутного автобуса, совершившего аварию в поселке НЗС.

    Как сообщает Report, это 39-летний Керимов Зияфят Мушвиг оглу.

    В результате аварии он получил травму грудной клетки и был госпитализирован в клинический медцентр №3.

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    Напомним, что ранее сообщалось о совершенной маршрутным автобусом аварии в поселке НЗС в Баку. По дороге из пункта автомойки в гараж водитель маршрутного автобуса №32 с государственным номерным знаком 10-TG-014 потерял управление и ударился об ограду на обочине. Во время аварии пассажиров в автобусе не было. 

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