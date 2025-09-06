В Баку совершена кража в одной из рекламных компаний

В Баку из одной из рекламных компаний украдена сумма в размере 1 000 манатов.

Как сообщает Report, в результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления 35-летний Р. Кишиев и его брат, 34-летний Р. Кишиев.

По факту ведется расследование.