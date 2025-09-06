İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 13:40
    Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

    Bakıda yerləşən reklam şirkətlərinin birindən 1 000 manat dəyərində oğurluq edilib. 

    "Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı R.Kişiyev və qardaşı 34 yaşlı R.Kişiyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    В Баку совершена кража в одной из рекламных компаний

