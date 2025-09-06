Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 13:40
Bakıda yerləşən reklam şirkətlərinin birindən 1 000 manat dəyərində oğurluq edilib.
"Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı R.Kişiyev və qardaşı 34 yaşlı R.Kişiyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
