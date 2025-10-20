В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 12:45
В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже золотых украшений.
Как сообщили Report в МВД, в полицию поступила информация о краже из одного из домов, расположенных в Насиминском районе столицы. Из жилища были похищены золотые украшения и наличные деньги на общую сумму 15 тысяч манатов.
Сотрудниками 19-го отделения Насиминского РУП был задержан подозреваемый - 38-летний З. Гасымов.
По факту ведется расследование.
