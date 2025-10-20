Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 12:45
    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    В Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже золотых украшений.

    Как сообщили Report в МВД, в полицию поступила информация о краже из одного из домов, расположенных в Насиминском районе столицы. Из жилища были похищены золотые украшения и наличные деньги на общую сумму 15 тысяч манатов.

    Сотрудниками 19-го отделения Насиминского РУП был задержан подозреваемый - 38-летний З. Гасымов.

    По факту ведется расследование.

    кража Баку Насиминский район
    Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

    Последние новости

    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    12:57

    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    Другие страны
    12:49
    Фото

    Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPE

    Происшествия
    12:49

    Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:45

    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Происшествия
    12:39

    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей