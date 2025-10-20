İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

    Bakıda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nəsimi rayonunda yerləşən evlərin birindən 15 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və nağd pulun talanması barədə polisə məlumat daxil olub. Nəsimi RPİ 19-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 38 yaşlı Z.Qasımov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Rayon ərazisində bir nəfərin içərisində 580 manat, bank kartları və sənədlər olan pul kisəsini oğurlamaqda şübhəli bilinən 66 yaşlı qadın da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    oğurluq DİN Nəsimi rayonu
    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Son xəbərlər

    13:20

    Xocavənddə mina hadisəsi baş verib

    Digər
    13:19

    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    12:59

    AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:45

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    12:40

    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    Futbol
    12:40

    Monqolustan Prezidenti Baş nazirin istefasına veto qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti