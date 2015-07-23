​В Баку сотрудница посольства Ирака в Азербайджане совершила ДТП

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудница посольства Ирака в Азербайджане совершила дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, служебный автомобиль марки Mitsubishi, управляемый бухгалтером посольства Хадиджей Баукран, на проспекте Нефтчиляр Сабаильского района столкнулся с автомобилем марки BMW, за рулем которого находился житель Баку Пярвиз Азизов.

Во время инцидента оба автомобиля получили повреждения, пострадавших нет. По данному факту ведется расследование.