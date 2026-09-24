В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности (БФБ) на тему "Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом".

Об этом Report сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

В форуме приняли участие руководители и высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран.

После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что форум, созданный по инициативе президента Ильхама Алиева, с каждым годом расширяет круг участников и стал площадкой для диалога между специальными службами и органами безопасности.

По его словам, международная система безопасности переживает период глубокой трансформации, а традиционные механизмы не всегда способны реагировать на новые угрозы. Он подчеркнул необходимость надежного партнерства и отметил, что безопасность сегодня включает не только защиту границ, но и энергетическую и продовольственную безопасность.

В рамках форума также прошло мероприятие "Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства", организованное СГБ совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование Антитеррористической системы обмена информацией (CTIES), являющегося платформой БФБ.