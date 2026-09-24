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    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 09:59
    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности

    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности (БФБ) на тему "Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом".

    Об этом Report сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

    В форуме приняли участие руководители и высокопоставленные представители международных организаций и спецслужб более 100 стран.

    После открытия форума участникам зачитали обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева и показали видеоматериал по теме конференции.

    Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что форум, созданный по инициативе президента Ильхама Алиева, с каждым годом расширяет круг участников и стал площадкой для диалога между специальными службами и органами безопасности.

    По его словам, международная система безопасности переживает период глубокой трансформации, а традиционные механизмы не всегда способны реагировать на новые угрозы. Он подчеркнул необходимость надежного партнерства и отметил, что безопасность сегодня включает не только защиту границ, но и энергетическую и продовольственную безопасность.

    В рамках форума также прошло мероприятие "Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства", организованное СГБ совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

    Участники обсудили развитие национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также использование Антитеррористической системы обмена информацией (CTIES), являющегося платформой БФБ.

    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности
    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности
    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности
    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности
    В Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности

    Али Нагиев Бакинский форум безопасности Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ)
    Фото
    IV Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib
    Фото
    Baku Security Forum brings together officials from over 100 countries
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