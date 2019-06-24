В Баку скончался приговоренный к административному аресту

В Баку скончался арестованный.

Как сообщает Report, в расположенном в Бинагадинском районе месте отбывания административного ареста скончался 44-летний Сахиб Ахмедов.

Факт расследуется Бинагадинской районной прокуратурой.

Отметим, что С.Ахмедов был арестован на месяц по обвинению в ст. 206 (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления) и 227 (Мелкое хищение) Кодекса об административных проступках.