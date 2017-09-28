В Баку сбивший пешехода пассажирский автобус нанес ему тяжелые повреждения

28 сентября, 2017 07:46

© Foto: Report.az Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку сбивший пешехода пассажирский автобус нанес ему тяжелые повреждения. Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы. Так, циркулирующий по маршруту номер 64 автобус сбил Бабаеву Тарану Мансур гызы 1973 г.р., которая пыталась перейти улицу возле базара в поселке 8-й километр. Получившая тяжелые повреждения женщина доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По факту сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали сбившего пешехода водителя автобуса.