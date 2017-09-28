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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку сбивший пешехода пассажирский автобус нанес ему тяжелые повреждения.
Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.
Так, циркулирующий по маршруту номер 64 автобус сбил Бабаеву Тарану Мансур гызы 1973 г.р., которая пыталась перейти улицу возле базара в поселке 8-й километр. Получившая тяжелые повреждения женщина доставлена в больницу.
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По факту сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали сбившего пешехода водителя автобуса.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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