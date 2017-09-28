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    В Баку сбивший пешехода пассажирский автобус нанес ему тяжелые повреждения

    Сотрудники полиции задержали сбившего пешехода водителя автобуса
    © Foto: Report.az

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку сбивший пешехода пассажирский автобус нанес ему тяжелые повреждения.

    Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.

    Так, циркулирующий по маршруту номер 64 автобус сбил Бабаеву Тарану Мансур гызы 1973 г.р., которая пыталась перейти улицу возле базара в поселке 8-й километр. Получившая тяжелые повреждения женщина доставлена в больницу.

    Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    По факту сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали сбившего пешехода водителя автобуса. 

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