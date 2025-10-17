В Баку сбитый автомобилем 76-летний мужчина скончался спустя две недели.

Как сообщает Report, инцидент произошел 2 октября на улице Г. Мамедова в поселке Маштага Сабунчинского района.

Сеидов Мирхатам Мирмагеррам оглу (1964 г.р.) на автомобиле марки Mercedes сбил пешехода Агаева Ширвана Исмаил оглу (1949 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 76-летний мужчина скончался 16 октября в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.