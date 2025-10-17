Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 09:18
    В Баку сбитый автомобилем 76-летний мужчина скончался спустя две недели

    В Баку сбитый автомобилем 76-летний мужчина скончался спустя две недели.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 2 октября на улице Г. Мамедова в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Сеидов Мирхатам Мирмагеррам оглу (1964 г.р.) на автомобиле марки Mercedes сбил пешехода Агаева Ширвана Исмаил оглу (1949 г.р.).

    Пострадавший был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 76-летний мужчина скончался 16 октября в больнице.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    ДТП Баку пешеходы
    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb

    Лента новостей