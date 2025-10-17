Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2025
- 09:05
Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 2-də Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Q.Məmmədov küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1964-cü il təvəllüdlü Mirhətəm Mirməhərrəm oğlu Seyidov idarə etdiyi "Mercedes 208D" markalı avtomobillə piyada, 1949-cu il təvəllüdlü Şirvan İsmayıl oğlu Ağayevi vurub. 76 yaşlı kişi həkimlərin səylərinə baxmayaraq, oktyabrın 16-da yerləşdirildiyi xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
