İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb

    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 2-də Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Q.Məmmədov küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1964-cü il təvəllüdlü Mirhətəm Mirməhərrəm oğlu Seyidov idarə etdiyi "Mercedes 208D" markalı avtomobillə piyada, 1949-cu il təvəllüdlü Şirvan İsmayıl oğlu Ağayevi vurub. 76 yaşlı kişi həkimlərin səylərinə baxmayaraq, oktyabrın 16-da yerləşdirildiyi xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    piyada Hadisə Xəstəxana Ölüm

    Son xəbərlər

    09:09

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Komanda
    09:09

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    09:05

    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb

    Hadisə
    09:04

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2025)

    Maliyyə
    09:01

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:52

    KİV: AK Rusiya aktivlərindən istifadə etməklə Kiyevə daha 25 milyard avro ayırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    08:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2025)

    Maliyyə
    08:25

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    08:09
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti