​В Баку рассмотрена апелляционная жалоба лица, убившего своего земляка на почве защиты чести

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эльшада Аликрам оглу Мустафаева 1966 г.р., обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова приговор оставлен без изменений.

Отметим, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), 14-го полицейского отделения Сабунчинского РУП задержан житель города Баку, ранее судимый Эльшад Мустафаев 1966 г.р., обвиняемый в том, что 1 февраля этого года в 21:45 в жилом массиве Чилягяр поселка Маштаги зарезал ножом жителя города Баку Намика Алиева 1986 г.р. На предварительном допросе Э.Мустафаев признался в содеянном. Позднее выяснилось, что преступление совершено на почве защиты чести. Так, Н.Алиев находился в интимной связи с вдовой покойного брата Э.Мустафаева. Узнавший об этом Э.Мустафаев убил Н.Алиева.

В сентябре Бакинским судом по тяжким преступлениям Э.Мустафаев был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) и ст. 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК.