В Баку рабочий упал с высоты и сломал ногу

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Сумгайыт. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошел несчастный случай, в результате которого рабочий получил тяжелые повреждения.

Как передает местное бюро Report, Асеф Фатуллаев, 1971-го года рождения, свалился с крыши дома родственника в Баку, где занимался ремонтными работами.

Несмотря на то, что А. Фатуллаеву была оказана первоначальная медицинская помощь, затем его отвезли в пункт Скорой Помощи города Сумгайыт, где он прописан по месту жительства. Раненый находился в тяжелом состоянии, из-за чего был размещен в отдел Реанимации.

По информации, полученной из больницы, в результате падения 47-ми летний рабочий получил перелом ноги и тяжелую черепно-мозговую травму. В настоящее время состояние А. Фатуллаева оценивается как тяжелое.