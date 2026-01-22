Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 17:59
    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству" между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2026 год, Мобильной тренинговой группой командования Сухопутных войск НАТО, расположенных в Измире, проведен курс на тему "Связь, информационные технологии и кибербезопасность".

    Основной целью курса, организованного в Военном институте имени Гейдара Алиева, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в области связи, информационных технологий и кибербезопасности, повышение квалификации в области применения современных технологических решений, а также обучение участников стандартам и процедурам НАТО в этой области.

    В ходе курса мобильной тренинговой группой НАТО были представлены брифинги на темы "Обеспечение связи", "Информационные технологии", "Кибербезопасность" и другие, организованы теоретические и практические занятия.

    В заключение участникам были вручены сертификаты.

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib
    Baku hosts NATO Mobile Training Team"s course

    

    

    

