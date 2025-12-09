Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 11:20
    В Баку произошел взрыв в жилом доме.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

    На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

