В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.