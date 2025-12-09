В Баку произошел взрыв в жилом доме
Происшествия
- 09 декабря, 2025
- 11:20
В Баку произошел взрыв в жилом доме.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.
На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
