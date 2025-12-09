İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda evdə partlayış olub

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:04
    Bakıda evdə partlayış olub

    Bakıda evdə partlayış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Son xəbərlər

    11:36

    Xarici vətəndaşlar onlara göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödədidi ƏDV-nin bir hissəsini geri alacaq

    Maliyyə
    11:34

    Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    11:30

    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    11:29

    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    11:27

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:22

    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    11:20

    Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti