В Баку проходит международная конференция "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции"
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 10:33
В Баку по инициативе Генпрокуратуры проходит международная конференция в формате круглого стола на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции".
Как сообщает Report, мероприятие проводится в рамках "Года Конституции и Суверенитета", а также в преддверии профессионального праздника и 107-летнего юбилея прокуратуры Азербайджана.
Отметим, что в конференции принимают участие генеральные прокуроры Уганды, Лаоса, Танзании, Кении и представители Генпрокуратуры Турции.
