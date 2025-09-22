В Баку проходит международная конференция "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции"

В Баку по инициативе Генпрокуратуры проходит международная конференция в формате круглого стола на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции".

Как сообщает Report, мероприятие проводится в рамках "Года Конституции и Суверенитета", а также в преддверии профессионального праздника и 107-летнего юбилея прокуратуры Азербайджана.

Отметим, что в конференции принимают участие генеральные прокуроры Уганды, Лаоса, Танзании, Кении и представители Генпрокуратуры Турции.