Bakıda "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 10:27
Bakıda Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda dəyirmi masa formatında beynəlxalq konfrans. keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində, həmçinin Azərbaycan Prokurorluğunun peşə bayramı və 107 illik yubileyi ərəfəsində baş tutur.
Qeyd edək ki, konfransda Uqanda, Laos, Tanzaniya, Keniya Baş prokurorları və Türkiyə Baş Prokurorluğunun nümayəndələri iştirak edirlər.
Son xəbərlər
11:13
Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcəkİnfrastruktur
11:11
Foto
ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edirİnfrastruktur
11:08
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıbFutbol
11:05
Foto
Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblarFərdi
11:02
Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
11:01
Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıbEnergetika
10:58
"Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdirEnergetika
10:56
Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlarHadisə
10:53