İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Bakıda "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:27
    Bakıda Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

    Bakıda Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda dəyirmi masa formatında beynəlxalq konfrans. keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində, həmçinin Azərbaycan Prokurorluğunun peşə bayramı və 107 illik yubileyi ərəfəsində baş tutur.

    Qeyd edək ki, konfransda Uqanda, Laos, Tanzaniya, Keniya Baş prokurorları və Türkiyə Baş Prokurorluğunun nümayəndələri iştirak edirlər.

    Baş Prokururluq Beynəlxalq konfrans Kamran Əliyev
    Foto
    В Баку проходит международная конференция "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции"
    Foto
    International conference on status of prosecutor's office in Constitution underway in Baku

    Son xəbərlər

    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    10:53

    Samir Şərifov: "Rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün əsas prioritetdir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti